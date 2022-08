Caro bollette, l’Anicav al Governo: Senza misure immediate perderemo posti di lavoro e quote di mercato (Di giovedì 25 agosto 2022) Raddoppio del credito d’imposta e proroga dei termini di utilizzo con condizioni più favorevoli (possibilità di cedere il credito agli stessi gestori e l’azzeramento o l’abbattimento degli interessi in caso di dilazione dei pagamenti), una sospensione del meccanismo ETS per evitare ulteriori aggravi per le aziende e un intervento diretto su ARERA per la revisione del costo di conferimento delle capacità di trasporto di gas naturale che impatta in maniera notevole sui costi delle imprese ad alta stagionalità come quelle che trasformano pomodoro. Queste le principali richieste di Anicav al Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, e al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli. Lettere che, dopo l’allarme degli ultimi giorni, raccontano le crescenti difficoltà di un comparto sempre più in crisi a causa del Caro ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 agosto 2022) Raddoppio del credito d’imposta e proroga dei termini di utilizzo con condizioni più favorevoli (possibilità di cedere il credito agli stessi gestori e l’azzeramento o l’abbattimento degli interessi in caso di dilazione dei pagamenti), una sospensione del meccanismo ETS per evitare ulteriori aggravi per le aziende e un intervento diretto su ARERA per la revisione del costo di conferimento delle capacità di trasporto di gas naturale che impatta in maniera notevole sui costi delle imprese ad alta stagionalità come quelle che trasformano pomodoro. Queste le principali richieste di Anicav al Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, e al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli. Lettere che, dopo l’allarme degli ultimi giorni, raccontano le crescenti difficoltà di un comparto sempre più in crisi a causa del...

