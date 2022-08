Carmen Di Pietro | disavventura in vacanza | ecco cosa è accaduto

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 25 agosto 2022) Evento sfortunato per la seconda classificata dell’Isola dei famosi:è successo aDiDiin…o almeno ci prova. La seconda classificata dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi ha avuto la brillante idea di concedersi qualche ora di relax in quel di Ponza, se non fosse che gli orari hanno complicato le cose. La showgirl ha ammesso di essersi svegliata prestissimo al mattino, per poi ritardare nella preparazione della giornata e come se non bastasse altri inconvenienti hanno rallentato e leggermente posticipato la partenza, come raccontato su Instagram dalla stessa: Buongiorno amici, sono qua sul traghetto che mi porta in direzione Ponza. Dovete sapere che mi sono svegliata questa mattina alle quattro, ma sono partita da ...