Carlo Ancelotti vince il premio UEFA Men’s Coach of the Year, dopo il record di vittorie in Champions League (Di giovedì 25 agosto 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Carlo Ancelotti è stato insignito del premio UEFA Men’s Coach of the Year. L’allenatore del Real Madrid ha vinto il suo quarto titolo record di Champions League con il Real Madrid la scorsa stagione, salutando il Liverpool a Parigi per conquistare il titolo. Ha battuto anche il boss dei Reds Jurgen Klopp al premio Coach of the Year, insieme al boss del Manchester City Pep Guardiola. Ancelotti ha vinto due Champions League con il Real e due con il Milan durante il suo periodo da allenatore. Karim Benzema ha vinto il suo quinto trofeo da giocatore e ha vinto il ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 25 agosto 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo:è stato insignito delof the. L’allenatore del Real Madrid ha vinto il suo quarto titolodicon il Real Madrid la scorsa stagione, salutando il Liverpool a Parigi per conquistare il titolo. Ha battuto anche il boss dei Reds Jurgen Klopp alof the, insieme al boss del Manchester City Pep Guardiola.ha vinto duecon il Real e due con il Milan durante il suo periodo da allenatore. Karim Benzema ha vinto il suo quinto trofeo da giocatore e ha vinto il ...

UEFAcom_it : Carlo Ancelotti è l'UEFA Men's Coach Of The Year 2021/22 - Agenzia_Ansa : Carlo Ancelotti vince il premio di allenatore dell'anno Uefa. 'Devo ringraziare tante persone. Per vincere serve la… - fanpage : Carlo #Ancelotti premiato come miglior allenatore dell'anno. Ricordiamo che è l'unico allenatore ad aver vinto quat… - flyonracks : RT @InfiniteMadrid: Karim Benzema and Carlo Ancelotti at the #UCLdraw. - real__mass : RT @InfiniteMadrid: Karim Benzema and Carlo Ancelotti at the #UCLdraw. -