Cane lasciato solo sul balcone durante le ferie: si rischia fino a 18 mesi di carcere (Di giovedì 25 agosto 2022) Città semideserte, famiglie ancora in vacanza e il Cane? Spesso l'eco del loro abbaiare rimbomba tra i palazzi senza che i loro padroni possano sentirli, perché hanno scelto di abbandonarli per andare in ferie. E' successo ancora una volta, questa...

