Campionessa di nuoto artistico posta una sua foto su Instagram | migliaia di commenti sessisti | Basita e schifata

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 25 agosto 2022) “Rimangononchédalle centinaia, probabilmente, difuori luogo,e volgari che lo accompagnano. Dopo più di 20 anni di allenamenti e sacrifici, trovo a dir poco vergognoso e mi fa davvero male al cuore leggere quest’orda di persone fare battute che sessualizzano il mio corpo”. Così suladiLinda Cerruti che nei giorni scorsi hato una suain una posa acrobatica – tipica del suo sport – per celebrare gli 8 podi (6 argenti e 2 bronzi) conquistati agli Europei. A testa in giù, come se stesse eseguendo un esercizio di. L’immagine ha provocato...