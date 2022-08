Campania, furto di formaggio da 100mila euro sull’A1: recuperate 15 tonnellate (Di giovedì 25 agosto 2022) Ladri di caglio per le mozzarelle in azione sull’Autostrada del Sole. Un carico di ben 15 tonnellate rubato in una stazione di servizio dell’A1. La refurtiva è stata recuperata dalla polizia stradale che ha denunciato all’autorità giudiziaria due persone, in concorso, per i reati di furto e ricettazione. La vicenda ha avuto inizio quando il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 25 agosto 2022) Ladri di caglio per le mozzarelle in azione sull’Autostrada del Sole. Un carico di ben 15rubato in una stazione di servizio dell’A1. La refurtiva è stata recuperata dalla polizia stradale che ha denunciato all’autorità giudiziaria due persone, in concorso, per i reati die ricettazione. La vicenda ha avuto inizio quando il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

