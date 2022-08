Campagna elettorale, Letta s’attacca al pullman: mini ed elettrico. La scelta “green” scatena l’ironia (Di giovedì 25 agosto 2022) Comunque andare, canta Alessandra Amoroso in uno dei suoi successi, e il Pd di Letta lo fa suo. Ma andare dove? A cercare di convincere gli elettori furiosi e delusi? O a tentare di avocare nuovamente a sé tutte quelle classi di lavoratori sfiduciati e lasciati indietro dalla sinistra? E poi, come? Tra pandemia, guerra e rincari solo salire in macchina ha un costo esorbitante. E allora come convincere gli italiani a seguire il Pd, dando un esempio di vicinanza, condivisione e propositività? Gli spin doctor della sinistra, è noto, ne sanno una più del diavolo, ma stavolta sono scivolati anche loro nell’ovvio, pur se sempre con un occhio al politically correct tipico dei radical chic. Campagna elettorale, Letta s’attacca al pullman: mini ed ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 agosto 2022) Comunque andare, canta Alessandra Amoroso in uno dei suoi successi, e il Pd dilo fa suo. Ma andare dove? A cercare di convincere gli elettori furiosi e delusi? O a tentare di avocare nuovamente a sé tutte quelle classi di lavoratori sfiduciati e lasciati indietro dalla sinistra? E poi, come? Tra pandemia, guerra e rincari solo salire in macchina ha un costo esorbitante. E allora come convincere gli italiani a seguire il Pd, dando un esempio di vicinanza, condivisione e propositività? Gli spin doctor della sinistra, è noto, ne sanno una più del diavolo, ma stavolta sono scivolati anche loro nell’ovvio, pur se sempre con un occhio al politically correct tipico dei radical chic.aled ...

