Cambi: euro sempre sotto parità con dollaro a quota 0,9926 (Di giovedì 25 agosto 2022) euro in aumento ma sempre sotto la parità con il dollaro: in avvio di giornata è sCambiato a quota 0,9996 contro il biglietto verde (+0,29%). La moneta unica è sostanzialmente ferma sullo yen a quota ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 25 agosto 2022)in aumento malacon il: in avvio di giornata è sato a0,9996 contro il biglietto verde (+0,29%). La moneta unica è sostanzialmente ferma sullo yen a...

fisco24_info : Cambi: euro sempre sotto parità con dollaro a quota 0,9926: Moneta unica avanza dello 0,29% - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro a 0,8449 sterline alle 19.30 - Borsa Italiana - fiori_simone : Che si cambi i vestiti dopo almeno 36 giorni, che non faccia discorsi razzisti, che metta a posto i pesi, che non o… - fiori_simone : Dopo un anno di palestra low cost, posso ritenermi soddisfatto dell'abbonamento. Certo non mi aspetto che le macchi… - fabioferrante84 : @berlusconi Ponte sullo stretto,pensioni minime a mille euro,mignotte gratis agli under 35,.....ma basta basta!abbi… -