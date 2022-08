Calenda “Sospendere campagna elettorale, misure per caro-gas” (Di giovedì 25 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo in emergenza nazionale. Grazie a Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giuseppe Conte il Governo #Draghi ha le mani legate. Ma servono 10 mld per le imprese, sganciamento rinnovabili dal gas e 30 mld sulle famiglie. Ora”. Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda che aggiunge: “Le forze politiche sospendano la campagna elettorale e si dichiarino pronte a supportare il piano del governo, rigassificatore incluso, e un eventuale scostamento di bilancio”.(ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo in emergenza nazionale. Grazie a Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giuseppe Conte il Governo #Draghi ha le mani legate. Ma servono 10 mld per le imprese, sganciamento rinnovabili dal gas e 30 mld sulle famiglie. Ora”. Lo scrive sui social il leader di Azione Carloche aggiunge: “Le forze politiche sospendano lae si dichiarino pronte a supportare il piano del governo, rigassificatore incluso, e un eventuale scostamento di bilancio”.(ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

