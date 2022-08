Calenda e Crosetto invocano l’unità. Come si muove la politica sul dossier energia (Di giovedì 25 agosto 2022) Tra inflazione, guerra economica russa e corsa ai rifornimenti in vista dell’inverno, la crisi del gas europea è in rapido peggioramento. Nella mattinata di giovedì il prezzo del gas sul mercato europeo ha segnato il picco record di 318 euro al megawattora, per poi assestarsi attorno ai 310 – 11 volte in più rispetto a un anno fa. Si sconta anche il nervosismo dei mercati per un’altra “manutenzione programmata” che interromperà per tre giorni il gasdotto Nord Stream 1, già ridotto al 20% della capacità effettiva. Una strategia di Vladimir Putin per tenere l’Europa sulle spine e gonfiare i prezzi a proprio vantaggio. Visti i numeri, la questione del caro-energia si sta facendo largo in una campagna elettorale dominata da personalismi e battaglie identitarie. L’impatto sul sistema-Paese preoccupa, tanto che alcune forze politiche stanno esortando governo e Parlamento a ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 agosto 2022) Tra inflazione, guerra economica russa e corsa ai rifornimenti in vista dell’inverno, la crisi del gas europea è in rapido peggioramento. Nella mattinata di giovedì il prezzo del gas sul mercato europeo ha segnato il picco record di 318 euro al megawattora, per poi assestarsi attorno ai 310 – 11 volte in più rispetto a un anno fa. Si sconta anche il nervosismo dei mercati per un’altra “manutenzione programmata” che interromperà per tre giorni il gasdotto Nord Stream 1, già ridotto al 20% della capacità effettiva. Una strategia di Vladimir Putin per tenere l’Europa sulle spine e gonfiare i prezzi a proprio vantaggio. Visti i numeri, la questione del caro-si sta facendo largo in una campagna elettorale dominata da personalismi e battaglie identitarie. L’impatto sul sistema-Paese preoccupa, tanto che alcune forze politiche stanno esortando governo e Parlamento a ...

