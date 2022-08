Calenda chiede unità contro il caro bollette | ' Fermiamo la campagna elettorale | il gas è un' emergenza nazionale'

(Di giovedì 25 agosto 2022) 'Siamo in. Grazie a Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giuseppe Conte il governo Draghi ha le mani legate. Ma servono 10 miliardi per le imprese, sganciamento rinnovabili dal gas ...

Lo scrive Carlosu twitter commentando la notizia di un nuovo aumento del prezzo del gas. 'Le forze politiche sospendano la campagna elettorale e si dichiarino pronte a supportare il piano ...Intanto in seguito all'impennata del prezzo del gas,la sospensione della campagna elettorale: "Siamo in emergenza nazionale". "Di qualunque colore sarà il prossimo governo, l'Italia ... Elezioni politiche 2022, le ultime notizie