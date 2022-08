Calciomercato Serie A LIVE: il Toro sogna Piatek, follie Chelsea per Leao, Umtiti va al Lecce (Di giovedì 25 agosto 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. GIOVEDI 25 AGOSTO Occhio Milan, il Chelsea è pronto a fare follie per Leao: sul piatto 120 milioni (CLICCA QUI)Torino a caccia di rinforzi per l’attacco, Piatek risale nelle preferenze (CLICCA QUI)Calciomercato Lecce, è fatta per il grande colpo: è ufficiale l’arrivo di Umtiti (CLICCA ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 agosto 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. GIOVEDI 25 AGOSTO Occhio Milan, ilè pronto a fareper: sul piatto 120 milioni (CLICCA QUI)Torino a caccia di rinforzi per l’attacco,risale nelle preferenze (CLICCA QUI), è fatta per il grande colpo: è ufficiale l’arrivo di(CLICCA ...

DiMarzio : .@GenoaCFC: fatta per il ritorno di Kevin #Strootman. Il centrocampista sarà a Genova già in serata #calciomercato… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | @GenoaCFC-#Strootman: il giocatore vorrebbe tornare, contatti in corso - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @juventusfc, #Milik è atteso oggi a Torino: le cifre dell'accordo ?? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieC LIVE | @usalessandria: trattative in corso con la Cremonese per Perseu e con la Pro Vercelli… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieC LIVE | #Udoh al @calciocesenafc, è fatta: oggi visite mediche e firma -