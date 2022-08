Calciomercato Roma, fatta per Belotti: già oggi può sbarcare nella Capitale. Le ultime (Di giovedì 25 agosto 2022) Calciomercato Roma: i giallorossi sono pronti a chiudere il colpo Belotti che già oggi può arrivare nella Capitale La telenovela Andrea Belotti-Roma sta per concludersi, e in maniera positiva. Il Gallo, infatti, sarebbe ormai pronto a vestire il giallorosso. I giallorossi hanno trovato l’accordo con la Cremonese per la cessione di Felix, ultimo tassello per poter poi tesserare l’ex attaccante del Torino. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Belotti potrebbe arrivare nella Capitale già nella giornata di oggi o al massimo domattina per firmare il contratto e cominciare la sua nuova avventura. E se la Roma dovesse riuscire a stringere i tempi ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 agosto 2022): i giallorossi sono pronti a chiudere il colpoche giàpuò arrivareLa telenovela Andreasta per concludersi, e in maniera positiva. Il Gallo, infatti, sarebbe ormai pronto a vestire il giallorosso. I giallorossi hanno trovato l’accordo con la Cremonese per la cessione di Felix, ultimo tassello per poter poi tesserare l’ex attaccante del Torino. Come riportato da La Gazzetta dello Sport,potrebbe arrivaregiàgiornata dio al massimo domattina per firmare il contratto e cominciare la sua nuova avventura. E se ladovesse riuscire a stringere i tempi ...

