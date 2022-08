Calciomercato Napoli: Navas promesso sposo, fissate le visite mediche (Di giovedì 25 agosto 2022) Il nuovo Napoli di Aurelio De Laurentiis sta iniziando a navigare sulla cresta dell’onda, in seguito ai due ottimi risultati positivi ottenuti nelle prime due giornate di Serie A contro Hellas Verona e Monza. Gli ultimi acquisti contribuiranno tanto all’incessante crescita del club e daranno sicuramente quella mano che occorre per vincere qualcosa di importante. Dopo il recente arrivo di Giovanni Simeone, Giacomo Raspadori e Tanguy Ndombele, la società partenopea è pronta a chiudere un altro (e probabilmente) super colpo che rappresenterebbe la ciliegina sulla torta e che porta il nome ed il cognome di Keylor Navas. Finalmente l’attesa pare sia finita: l’esperto e fortissimo portiere costaricense del PSG è pronto a sbarcare in Italia e mettere nero su bianco sul contratto con il Napoli. A rendere nota la notizia è l’edizione di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 25 agosto 2022) Il nuovodi Aurelio De Laurentiis sta iniziando a navigare sulla cresta dell’onda, in seguito ai due ottimi risultati positivi ottenuti nelle prime due giornate di Serie A contro Hellas Verona e Monza. Gli ultimi acquisti contribuiranno tanto all’incessante crescita del club e daranno sicuramente quella mano che occorre per vincere qualcosa di importante. Dopo il recente arrivo di Giovanni Simeone, Giacomo Raspadori e Tanguy Ndombele, la società partenopea è pronta a chiudere un altro (e probabilmente) super colpo che rappresenterebbe la ciliegina sulla torta e che porta il nome ed il cognome di Keylor. Finalmente l’attesa pare sia finita: l’esperto e fortissimo portiere costaricense del PSG è pronto a sbarcare in Italia e mettere nero su bianco sul contratto con il. A rendere nota la notizia è l’edizione di ...

