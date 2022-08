Calciomercato Monza: scambio con il Bologna Mota-Viganto? (Di giovedì 25 agosto 2022) Calciomercato Monza, i brianzoli hanno proposto al Bologna uno scambio tra Vignato, dei rossoblu e Mota Carvalho Il Monza avrebbe messo gli occhi su Emanuel Vignato, giovane attaccante del Bologna a lungo seguito dalla Sampdoria. Come riportato dall’edizione odierna de Il Resto del Carlino, per aggiudicarsi il talento ex Chievo i brianzoli avrebbero offerto in cambio Mota Carvalho. Si attende ora una risposta del club rossoblù, che vorrebbe cedere il cartellino di Vignato solamente in prestito per non perderne il controllo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 agosto 2022), i brianzoli hanno proposto alunotra Vignato, dei rossoblu eCarvalho Ilavrebbe messo gli occhi su Emanuel Vignato, giovane attaccante dela lungo seguito dalla Sampdoria. Come riportato dall’edizione odierna de Il Resto del Carlino, per aggiudicarsi il talento ex Chievo i brianzoli avrebbero offerto in cambioCarvalho. Si attende ora una risposta del club rossoblù, che vorrebbe cedere il cartellino di Vignato solamente in prestito per non perderne il controllo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

