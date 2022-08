Calciomercato Milan, torna di moda Thiaw per la difesa: la situazione (Di giovedì 25 agosto 2022) Calciomercato Milan: ritorno di fiamma per i rossoneri in difesa che starebbero pensando nuovamente a Thiaw Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe tornato a valutare il profilo di Malick Thiaw, difensore dello Schalke 04, per rinforzare la propria retroguardia. Al momento si tratta di un’alternativa al piano A Tanganga ma, viste le difficoltà ad arrivare al difensore del Tottenham, il classe 2001 potrebbe diventare qualcosa di più. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 agosto 2022): ritorno di fiamma per i rossoneri inche starebbero pensando nuovamente aSecondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ilsarebbeto a valutare il profilo di Malick, difensore dello Schalke 04, per rinforzare la propria retroguardia. Al momento si tratta di un’alternativa al piano A Tanganga ma, viste le difficoltà ad arrivare al difensore del Tottenham, il classe 2001 potrebbe diventare qualcosa di più. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

