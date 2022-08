Calciomercato Milan: rispunta Thiaw dello Schalke (Di giovedì 25 agosto 2022) Il Milan cerca un difensore sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, rispunta il nome di Malick Thiaw, classe 2001 in forza allo Schalke.... Leggi su calciomercato (Di giovedì 25 agosto 2022) Ilcerca un difensore sul mercato. Secondo la GazzettaSport,il nome di Malick, classe 2001 in forza allo....

Gazzetta_it : Milan attento, il pressing del Chelsea aumenta... L'ultima follia per Leao? 120 milioni - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, no del @girondins al prestito di #Onana. I rossoneri decideranno se presentare un’offert… - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, si pensa a #Chalobah del @ChelseaFC. Sul difensore c’è anche l’@Inter - Giacomobacci2 : RT @Gazzetta_it: Milan attento, il pressing del Chelsea aumenta... L'ultima follia per Leao? 120 milioni - yassine01937035 : RT @MilanNewsit: Una settimana alla fine del calciomercato: cosa farà il Milan -