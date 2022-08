Calciomercato Milan, occhio al Chelsea: Blues pronti a follie per Leao (Di giovedì 25 agosto 2022) Calciomercato Milan: il Chelsea non molla Leao e sarebbe pronto a fare follie per portarlo a Londra Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Chelsea non avrebbe mollato Leao e ora starebbe seriamente pensando di presentare al Milan un’offerta record da 120 milioni. I Blues, nonostante gli oltre 210 milioni già spesi in questa sessione di mercato, non avrebbero problemi a puntare al talento portoghese. I contatti finora sono stati solo col suo agente Jorge Mendes e al Chelsea non mancano le alternative. Pierre Aubameyang, da prendere dal Barcellona per 15 milioni più Marcos Alonso, è più che un’idea. Come Anthony Gordon, 21enne attaccante esterno per cui c’è già un discorso avviato con ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 agosto 2022): ilnon mollae sarebbe pronto a fareper portarlo a Londra Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ilnon avrebbe mollatoe ora starebbe seriamente pensando di presentare alun’offerta record da 120 milioni. I, nonostante gli oltre 210 milioni già spesi in questa sessione di mercato, non avrebbero problemi a puntare al talento portoghese. I contatti finora sono stati solo col suo agente Jorge Mendes e alnon mancano le alternative. Pierre Aubameyang, da prendere dal Barcellona per 15 milioni più Marcos Alonso, è più che un’idea. Come Anthony Gordon, 21enne attaccante esterno per cui c’è già un discorso avviato con ...

