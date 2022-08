Calciomercato Milan, firma pesante in arrivo: Pioli può esultare (Di giovedì 25 agosto 2022) Importanti novità in casa Milan. Dopo il colpo De Ketelaere il club rossonero è molto attivo e lavora non solo al mercato in entrata. Il Calciomercato del Milan non ha rispettato completamente le attese dei tifosi. Il club campione d’Italia, fiducioso dopo l’avvento della nuova proprietà, non ha ancora sostituito Romagnoli e Kessie, pedine fondamentali Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 25 agosto 2022) Importanti novità in casa. Dopo il colpo De Ketelaere il club rossonero è molto attivo e lavora non solo al mercato in entrata. Ildelnon ha rispettato completamente le attese dei tifosi. Il club campione d’Italia, fiducioso dopo l’avvento della nuova proprietà, non ha ancora sostituito Romagnoli e Kessie, pedine fondamentali Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Gazzetta_it : Milan attento, il pressing del Chelsea aumenta... L'ultima follia per Leao? 120 milioni - DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | L’agente di #Tonali a Casa #Milan per limare gli ultimi dettagli per il rinnovo - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, si pensa a #Chalobah del @ChelseaFC. Sul difensore c’è anche l’@Inter - lordofparis : RT @asromaliveit1: Altro petalo inglese da aggiungere alla margherita sfogliata da #Pinto per la scelta del sostituto di #Wijnaldum. Propos… - ZonaBianconeri : RT @SOSFanta: ?? LIVE - Ecco il sorteggio di Champions in diretta per #Inter, #Milan, #Juve e #Napoli Si può seguire live in video qui ?? ht… -