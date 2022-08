Calciomercato Juventus, Milik si chiude oggi: i dettagli della trattativa (Di giovedì 25 agosto 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri sono a un passo da Milik, la trattativa potrebbe chiudersi già oggi A meno di sorprese dell’ultim’ora, Arkadiusz Milik sarà un nuovo calciatore della Juventus a partire dalle prossime ore, quando verranno sistemati gli ultimi dettagli del suo acquisto dal Marsiglia. Definitivo il sorpasso ai danni di Depay, dopo che l’ultimo tentativo per l’olandese non è andato a buon fine. Per il polacco i bianconeri andranno a spendere 2 milioni di prestito più 8 per il riscatto, con un ingaggio da 3,5 milioni destinato al giocatore. Grande attesa per il suo arrivo a Caselle, che precederà le visite mediche e la firma sul contratto. Lo scrive Tuttosport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 agosto 2022): i bianconeri sono a un passo da, lapotrebbersi giàA meno di sorprese dell’ultim’ora, Arkadiuszsarà un nuovo calciatorea partire dalle prossime ore, quando verranno sistemati gli ultimidel suo acquisto dal Marsiglia. Definitivo il sorpasso ai danni di Depay, dopo che l’ultimo tentativo per l’olandese non è andato a buon fine. Per il polacco i bianconeri andranno a spendere 2 milioni di prestito più 8 per il riscatto, con un ingaggio da 3,5 milioni destinato al giocatore. Grande attesa per il suo arrivo a Caselle, che precederà le visite mediche e la firma sul contratto. Lo scrive Tuttosport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ...

