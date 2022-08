Calcio, Roma, ecco il canto del Gallo (Di giovedì 25 agosto 2022) . Nelle prossime ore Felix lascerà Trigoria per trasferirsi alla Cremonese per 6 milioni di euro più 3 di bonus. È il via libera per l’arrivo in casa Roma del Gallo Belotti, che è atteso per le visite mediche: triennale da 3 milioni di euro pronto per l’attaccante. Per lo Special One ecco dunque il vice Abraham che potrebbe forse anche aggregarsi in giallorosso per la trasferta contro la Juventus. Capitolo sostituto Wijnaldum: caldo è il nome di Zakaria proprio della Juventus cercato dalla Roma anche a gennaio scorso. I bianconeri premono per la cessione a titolo definitivo per prendere Paredes dal Psg. L’ingaggio del calciatore (3 netti) è alla portata dei giallorossi, ma Pinto non opta per il diritto di riscatto. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 25 agosto 2022) . Nelle prossime ore Felix lascerà Trigoria per trasferirsi alla Cremonese per 6 milioni di euro più 3 di bonus. È il via libera per l’arrivo in casadelBelotti, che è atteso per le visite mediche: triennale da 3 milioni di euro pronto per l’attaccante. Per lo Special Onedunque il vice Abraham che potrebbe forse anche aggregarsi in giallorosso per la trasferta contro la Juventus. Capitolo sostituto Wijnaldum: caldo è il nome di Zakaria proprio della Juventus cercato dallaanche a gennaio scorso. I bianconeri premono per la cessione a titolo definitivo per prendere Paredes dal Psg. L’ingaggio del calciatore (3 netti) è alla portata dei giallorossi, ma Pinto non opta per il diritto di riscatto. L'articolo proviene da Italia Sera.

