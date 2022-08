Calcio | mercato Roma | obiettivo Mady Camara per il centrocampo

(Di giovedì 25 agosto 2022), 25 ago. - (Adnkronos) - Èil giocatore individuato dallaper rinforzare ildopo l'infortunio di Georginio Wijnaldum. I giallorossi, come riporta Sky Sport, si sono inseriti nella corsa per il centrocampista guineano di proprietà dell'Olympiacos, nel mirino anche del Monza. Laha presentato una prima offerta con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre i brianzoli offrivano un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.ha dato priorità allache adesso conta di chiudere l'operazione. Centrocampista centrale classe 1997,è arrivato in Europa nel 2016, acquistato dall'Ajaccio. Due stagioni in Francia prima del trasferimento all'Olympiacos nell'estate 2018. ...

mirkocalemme : Il #Napoli ha salutato pezzi enormi del gruppo che lo ha tenuto ai vertici del calcio italiano, ma il suo mercato i… - Gazzetta_it : #Milan, ecco #Vranckx: dal conto in sospeso con De Ketelaere al paragone con Witsel - CorSport : '#Depay alla #Juve, è fatta. L'annuncio già oggi' ?? - infoitsport : Lazio, Sarri: 'Mercato? Non devo pensarci io. Cominciamo a parlare di calcio' - serieB123 : Calciomercato Genoa, Puscas è ufficialmente rossoblù -

Milan: Onana piace più di VranckxPunti chiave 16:39 Roma, dall'Olympiacos arriva Camara 13:51 Newcastle, colpo record in attacco: arriva lo svedese isak per 70 milioni 10:43 Juventus, fatta per Milik 08:55 Umtiti a Lecce per le ...Roma, 25 ago. – (Adnkronos) – È Mady Camara il giocatore individuato dalla Roma per rinforzare il centrocampo dopo l’infortunio di Georginio Wijnaldum. I giallorossi, come riporta Sky Sport, si sono i ...La cessione di Afena-Gyan alla Cremonese per 6 milioni più bonus permette alla Roma di tesserare Belotti, che firma un contratto triennale da circa 3 milioni ...