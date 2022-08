Calcio | Fiorentina torna in Europa dopo 5 anni | lo 0-0 con Twente vale gironi Conference League

(Di giovedì 25 agosto 2022) Enschede, 25 ago. - (Adnkronos) - Lain. Ai viola vittoriosi per 2-1 in casa contro ilbasta un pari a reti bianche nel ritorno del playoff diin Olanda per qualificarsi alla fase a. La squadra di Italiano fallisce nel finale tre occasioni per portarsi in vantaggio ma poi,l'espulsione di Igor al 93', rischia di andare ai supplementari. Decisiva una parata al sesto minuto di recupero di Terracciano. Partenza in salita per gli ospiti, che subiscono la pressione del, sospinto anche dalla calda atmosfera dello stadio.un paio di tentativi ribattuti tra Van Wolfswinkel e Vlap, serve un salvataggio super ...

Gazzetta_it : Scontri tra tifosi di Twente e Fiorentina, il sindaco caccia i viola da Enschede - MassMarianella : Una notte speciale! Torna il calcio Europeo x le squadre italiane, torna la ribalta continentale x la Fiorentina ch… - sportface2016 : La #Fiorentina spreca e soffre, ma raggiunge i gironi di #ConferenceLeague. #Terracciano uomo qualificazione - tuttosport : #ConferenceLeague, #Fiorentina ai gironi: è 0-0 con il #Twente ?? - ilDifforme : La squadra di Italiano resiste agli assalti del Twente e si qualifica ai gironi della competizione europea.… -

Lachiude il match in dieci uomini per l'espulsione di Igor al 93' per doppia ammonizione.Al 79' si infiamma la gara con tafferugli nel settore ospiti e lancio di birra sulla panchina della, il direttore di gara è costretto ad interrompere il match per alcuni minuti. All'85' la ...ENSCHEDE (OLANDA) (ITALPRESS) - La Fiorentina strappa uno 0-0 d'oro in casa del Twente e accede ai gironi di Conference League. Un pareggio a ...Sorride la Fiorentina di Italiano. I viola sono tornati in campo questa sera per il match di ritorno di qualificazione in Conference League contro il Twente. Dopo il 2-1 dell’andata la Fiorentina ha s ...