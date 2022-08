Borse, l’Europa positiva guarda a Jackson Hole. Gas tocca i 315 euro (Di giovedì 25 agosto 2022) Attesa per le indicazioni di Powell sui rialzi dei tassi. Il Pil tedesco del secondo trimestre migliora e torna ai livelli pre-pandemia, pessimismo dall'indice Ifo. L'euro oscilla sulla parità con il dollaro Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 25 agosto 2022) Attesa per le indicazioni di Powell sui rialzi dei tassi. Il Pil tedesco del secondo trimestre migliora e torna ai livelli pre-pandemia, pessimismo dall'indice Ifo. L'oscilla sulla parità con il dollaro

