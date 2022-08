MKT_INS : Chiusura #Borsa: A Piazza Affari il #FtseMib archivia gli scambi in rialzo dello 0,1% a 22.454 punti. Sopra la pari… - fisco24_info : Borsa: Milano chiude poco mossa (+0,1%): Il Ftse Mib si attesta 22.454 a punti - Ilmiodiabete : Circa l'80% degli abiti inutilizzati finisce bruciato o in montagne di rifiuti che si accumulano sulla Terra: con A… - fisco24_info : Borsa: Europa incerta dopo Wall Street in attesa di Powell: Gas sopra 310 euro, spread giù. Milano fiacca con Saipe… - patry71 : @francescofutbol @mignolodanese La Roma ha preso Dybala,Matic,Wijnaldum,Celik e Belotti senza spendere un €. La Rom… -

Chiusura di seduta poco mossa per Piazza Affari, come gli altri listini europei in attesa di ascoltare domani le parole del presidente della Fed, Jerome Powell, a Jackson Hole. Il Ftse Mib ha ...Francoforte avanza dello 0,3%, Londra dello 0,2% mentre Parigi ecedono lo 0,1%. Il prezzo dei future sul gas di Amsterdam resta abbondantemente sopra i 310 euro (+6,4% a 310,8 euro) mentre i ...Si chiude all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in ...Chiusura di seduta poco mossa per Piazza Affari, come gli altri listini europei in attesa di ascoltare domani le parole del presidente della Fed, Jerome Powell, a Jackson Hole. Il Ftse Mib ha terminat ...