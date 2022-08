Borsa: Europa incerta dopo Wall Street in attesa di Powell (Di giovedì 25 agosto 2022) Le Borse europee restano incerte dopo l'apertura positiva di Wall Street, mentre gli investitori sono in attesa di ascoltare le parole di Jerome Powell domani a Jackson Hole e continuano a monitorare ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 25 agosto 2022) Le Borse europee restano incertel'apertura positiva di, mentre gli investitori sono indi ascoltare le parole di Jeromedomani a Jackson Hole e continuano a monitorare ...

fisco24_info : Borsa: Europa incerta dopo Wall Street in attesa di Powell: Gas sopra 310 euro, spread giù. Milano fiacca con Saipe… - Lino80484612 : @GabrieleIuvina1 Mi spieghi perché non riesco a capirlo perché l'Europa deve fare fissare per tutti il prezzo del g… - Alexander76NO : Borse, l’Europa rallenta e aspetta Jackson Hole. Gas tocca i 317 euro - Il Sole 24 ORE - cavicchioli : RT @Benzinga_Italia: ???? #premarket: #futures #USA positivi in vista di Jackson Hole?????? #Oil #trading #asia #cina #mercato #borsa #greggio… - Benzinga_Italia : ???? #premarket: #futures #USA positivi in vista di Jackson Hole?????? #Oil #trading #asia #cina #mercato #borsa… -