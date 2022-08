Borsa: Europa azzera guadagni, attesa Fed (Di giovedì 25 agosto 2022) Rallenta la seduta, gli indici delle borse europee azzerano i guadagni e su alcuni listini girano al ribasso mentre si fa avanti il timore che la Fed alzi ancora i tassi. Gli acquisti su energia e ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 25 agosto 2022) Rallenta la seduta, gli indici delle borse europeeno ie su alcuni listini girano al ribasso mentre si fa avanti il timore che la Fed alzi ancora i tassi. Gli acquisti su energia e ...

fisco24_info : Borsa: Europa azzera guadagni, attesa Fed: Londra +0,2%, Francoforte in parità, Parigi -0,10% - ForexOnlineMeIt : Borsa: l'Europa parte bene con Milano a +0,7%, gas corre ancora a 307 #euro - infoiteconomia : Borsa, Europa attesa in lieve rialzo nel giorno del simposio della Federal Reserve - DeGennaro_Paolo : RT @RomaScifo: Il Prezzo Unico Nazionale #PUN è il prezzo del mercato all'ingrosso nel nostro paese, tra i più alti d'Europa. Il suo valore… - radioromait : Borsa oggi 25 agosto 2022: Piazza Affari Milano come stanno andando le azioni, titoli, Europa -