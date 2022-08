Bonino (perché Meloni intenda): 'L'aborto va garantito in ogni regione' (Di giovedì 25 agosto 2022) Nelle Marche, regione dove ha vinto la destra e il presidente è di Fratelli D'Italia l'accusa fatta da piangere parte è che è diventato impossibile il diritto all'aborto. E adesso con l'estrema destra ... Leggi su globalist (Di giovedì 25 agosto 2022) Nelle Marche,dove ha vinto la destra e il presidente è di Fratelli D'Italia l'accusa fatta da piangere parte è che è diventato impossibile il diritto all'. E adesso con l'estrema destra ...

franc_dipar : @CarloCalenda Io l'ho capita così: lei si è subito pentito dell'accordo con il Pd perché convinto che assieme a +Eu… - GianpaoloToson : RT @stemolinaradio: In tutta la vicenda del video dello #stupro si dimentica sempre che è stato il Messaggero a pubblicarlo per primo e che… - kittesencul : @lu_piatanesi No, di DESTRA piena. Gente che poteva benissimo essere candidata nelle liste di Forza Italia fino a q… - daniele_bonino : RT @civati: Oggi finisce il meeting di CL. Poi torniamo a parlare di laicità? Perché è proprio quella la questione. E proprio lì sta la lib… - francescomila18 : RT @papito1492: Ricordatevi che il PD e i vari liberisti (Renzi, Calenda, Bonino, ecc) sono la nostra rovina. La destra vince per colpa del… -

Emma Bonino non è Giorgia Meloni (VIDEO) La Bonino, inoltre, sostiene Chiara Ferragni. L'influencer ieri ha attaccato Fratelli d'Italia ... Perché chi ha di più è giusto che dia di più', spiega. 'A maggior ragione - prosegue l'esponente dell'... Bonino (perché Meloni intenda): 'L'aborto va garantito in ogni regione' 'Proprio per questo - sottolinea Bonino - nel programma di +Europa con il quale ci candidiamo ... anche per promuoverne di nuove, perché è sempre possibile perderle. Difendi i tuoi diritti ", ... RaiNews La, inoltre, sostiene Chiara Ferragni. L'influencer ieri ha attaccato Fratelli d'Italia ...chi ha di più è giusto che dia di più', spiega. 'A maggior ragione - prosegue l'esponente dell'...'Proprio per questo - sottolinea- nel programma di +Europa con il quale ci candidiamo ... anche per promuoverne di nuove,è sempre possibile perderle. Difendi i tuoi diritti ", ... Chiusa alle 20 la presentazione delle liste elettorali