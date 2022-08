(Di giovedì 25 agosto 2022) Ildella Regioneper la giornata di252022, con i nuovi dati Covid-19 aggiornati in base alle rilevazioni delle ultime 24 ore. Nuovo appuntamento giornaliero con l’analisi dei dati relativi a decessi,in quella che è stata la regione più colpita dalla pandemia in Italia. Ecco quindi i numeri dinel dettaglio.si registrano 3.099 nuovi, 20, 3.932, 3.444 tamponi molecolari, 23 in terapia intensiva, 757 nei reparti ordinari. SportFace.

DPCgov : ?? Venerdi #19agosto ???? #allertaARANCIONE in Lombardia e Veneto ???? #allertaGIALLA in 9 Regioni Consulta il bollettin… - SLN_Magazine : Covid oggi Lombardia, 4.918 contagi e 24 morti: bollettino 23 agosto. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - novasocialnews : Covid oggi Lombardia, 3.322 contagi e 11 morti: bollettino 24 agosto - lifestyleblogit : Covid oggi Lombardia, 3.322 contagi e 11 morti: bollettino 24 agosto - - telodogratis : Covid oggi Lombardia, 3.322 contagi e 11 morti: bollettino 24 agosto -

coronavirus25 agosto/ Tasso di positività al 13,6% L'uomo positivo all'Hiv Dopo aver notato sulle braccia delle piaghe , l'uomo si è sottoposto ad ulteriori esami. Il 5 luglio ...Milano, 25 ago. " Instabilità in arrivo, unitamente a un calo delle temperature, nel prossimo weekend in. Ilmeteo diffuso da Arpa regionale indica, per la giornata di sabato, precipitazioni deboli sulla fascia alpina e prealpina e in maniera più intermittente e irregolare anche a ...Bollettino Lombardia oggi: contagi, morti e guariti giovedì 25 agosto. Ecco i dati di oggi sul territorio regionale ...Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale fotografico presente sul sito Fanpage.it sono da intendersi di proprietà dei fornitori, ...