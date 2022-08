Bollette: aumenti fino a sette volte, Confesercenti Bari “così si va verso il collasso” Eurostat: undici milioni di italiani a rischio povertà (Di giovedì 25 agosto 2022) Secondo l’ufficio europeo di statistica Eurostat undici milioni di italiani sono a rischio povertà. Bambini sotto i sei anni, quelli con le maggiori sofferenze. Di seguito un comunicato diffuso da Confesercenti Bari: Gli aumenti vanno dalle due volte e mezzo a casi limite di sette volte. Raffaella Altamura, presidente di Confesercenti Bari: «Necessario l’intervento del Governo. così si va verso il collasso». così non si può continuare. Le attività commerciali lanciano un drammatico grido d’allarme a causa degli aumenti delle utenze, che stanno mettendo a serio ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 25 agosto 2022) Secondo l’ufficio europeo di statisticadisono a. Bambini sotto i sei anni, quelli con le maggiori sofferenze. Di seguito un comunicato diffuso da: Glivanno dalle duee mezzo a casi limite di. Raffaella Altamura, presidente di: «Necessario l’intervento del Governo.si vail».non si può continuare. Le attività commerciali lanciano un drammatico grido d’allarme a causa deglidelle utenze, che stanno mettendo a serio ...

