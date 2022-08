Blackstone vicina ad acquisto catalogo completo Pink Floyd

(Di giovedì 25 agosto 2022) Il gruppo di private equity statunitensesarebbe vicino all'deldei. A rivelarlo è il Financial Times. Stando al quotidiano della City,...

Il gruppo di private equity statunitense Blackstone sarebbe vicino all'acquisto del catalogo completo dei Pink Floyd. A rivelarlo è il Financial Times. Stando al quotidiano della City, Blackstone avrebbe raggiunto l'accordo ad una cifra vicino al mezzo miliardo di dollari attraverso Hipgnosis Song Management (HSM), la società fondata dall'ex manager di Elton John, Merck Mercuriadis.