Biden - Zelensky, Mosca restituisca centrale Zaporizhzhia

Joe Biden e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiedono che la Russia restituisca il pieno controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhya a Kiev e che l'Aiea abbia accesso all'impianto.

