Berlusconi “La flat tax può scendere al 15%”

(Di giovedì 25 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Nei Paesi dove è stata applicata latax, le aliquote sono state abbastanze diverse: è possibile che si possada quel 23%, a seconda dei risultati che darà l'applicazione dell'imposta in Italia, anche al 15%”. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio, ospite a “Non stop news” su RTL 102.5. “Il fisco è il vero problema nel nostro Paese perchè porta con sè tutto il resto” ed “è anche la differenza tra noi e la sinistra. Una volta un ministro di sinistra disse che le tasse sono bellissime. Per noi no, sono una dolorosa necessità”. (ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-

