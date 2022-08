(Di giovedì 25 agosto 2022) AGI - Karimdel Real Madrid è stato votatoper la stagione 2021/22. Il premio è stato consegnato durante il sorteggioa fase a gironi diChampions League 2022/23, che si è svolto al Centro Congressi Halic di Istanbul. Il francese è stato protagonista assolutoa scorsa edizione, conclusasi con il 14esimo titolo europeo per le merengues. Inoltre, il suo bottino finale di 15 gol gli è valso il titolo di capocniere del torneo. La giuria era composta dagli allenatori dei club che hgiocato le fasi a gironi diChampions League,Europa League eEuropa Conference League 2021/22. In giuria anche un gruppo di ...

Eurosport_IT : ?? Allenatore dell'anno: Carlo Ancelotti ?? Miglior giocatore: Karim Benzema #UCLdraw | #ChampionsLeague - SkyTG24 : Calcio, Benzema giocatore dell'anno Uefa. Ancelotti miglior mister - telodogratis : Benzema è il giocatore dell’anno Uefa - Pamela81607810 : RT @Eurosport_IT: ?? Allenatore dell'anno: Carlo Ancelotti ?? Miglior giocatore: Karim Benzema #UCLdraw | #ChampionsLeague - ArenaSportiva1 : ?? UFFICIALE: Carlo #Ancelotti e Karim #Benzema sono stati eletti allenatore e giocatore dell'anno dalla #Uefa. -

AGI - Karimdel Real Madrid è stato votatodell'Anno UEFA per la stagione 2021/22. Il premio è stato consegnato durante il sorteggio della fase a gironi di UEFA Champions League 2022/23, che si ...Ancora meglio è andato ad Ancelotti, premiato come miglior tecnico della scorsa, trionfale, stagione (insieme a Karim, migliordella Champions League), che ripartirà con il suo Real ...L’attaccante Milik sbarca a Torino, per vestirsi di bianconero, il difensore Umtiti nel capoluogo del Salento, per indossare la maglia del Lecce. Sono gli ...Cristiano Ronaldo è il capocannoniere all-time della Champions League. Messi potrebbe eguagliarlo ma c'è un record che difficilmente batterà ...