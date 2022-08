Belotti-Roma, ci siamo: cosa manca per chiudere (Di giovedì 25 agosto 2022) Arrivano conferme sull’affare Andrea Belotti–Roma. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’affare si è sbloccato. Ballavano circa due milioni tra l’attaccante e i giallorossi, gli stessi due milioni che separavano Felix dalla Cremonese. Cremonese che, nella giornata di ieri, ha alzato la sua offerta a 6 milioni di euro fissi più 3 di bonus e una percentuale pari al 10% sulla futura rivendita. Felix, Cremonese, Belotti, Roma Come detto, l’affare Felix–Cremonese sblocca quello di Belotti alla Roma, per cui da ieri il Gallo ha potuto limare gli ultimi dettagli sull’ingaggio che percepirà. La Roma è fiduciosa e conta di poter chiudere l’operazione già nelle prossime ore, visto che l’attaccante ex Torino ha aspettato i giallorossi e rifiutato altre ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 25 agosto 2022) Arrivano conferme sull’affare Andrea. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’affare si è sbloccato. Ballavano circa due milioni tra l’attaccante e i giallorossi, gli stessi due milioni che separavano Felix dalla Cremonese. Cremonese che, nella giornata di ieri, ha alzato la sua offerta a 6 milioni di euro fissi più 3 di bonus e una percentuale pari al 10% sulla futura rivendita. Felix, Cremonese,Come detto, l’affare Felix–Cremonese sblocca quello dialla, per cui da ieri il Gallo ha potuto limare gli ultimi dettagli sull’ingaggio che percepirà. Laè fiduciosa e conta di poterl’operazione già nelle prossime ore, visto che l’attaccante ex Torino ha aspettato i giallorossi e rifiutato altre ...

DiMarzio : . @OfficialASRoma, in chiusura la cessione di #Felix alla @USCremonese. Si sblocca l'arrivo in giallorosso di… - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, due milioni separano #Belotti dalla #Roma ???? - AlfredoPedulla : #Belotti è una grande storia di pazienza. Ha voluto solo #Mou, ha detto no a cinque proposte. Una storia nata e rac… - ZonaBianconeri : RT @Antonio46863622: Riprendo il sondaggione di @FBiasin Chi ha l’attacco più completo? #Milan: Leao, Giroud, Origi, Rebic. #Inter: Laut… - infoitsport : Belotti-Roma, ci siamo: cosa manca per chiudere -