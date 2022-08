Belotti Roma, c’è ancora distanza: cosa frena la trattativa (Di giovedì 25 agosto 2022) Belotti Roma, ancora distanza per l’approdo dell’attaccante in giallorosso: ecco cosa frena la trattativa Il colpo Belotti per Mourinho non è ancora sicuro. L’arrivo dell’ex attaccante del Torino, secondo quanto riferito da Sky Sport, non è previsto nelle prossime ore. Felix si è allenato regolarmente a Trigoria e vanno definiti dettagli per la sua cessione che farebbe spazio nell’attacco della Roma. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 agosto 2022)per l’approdo dell’attaccante in giallorosso: eccolaIl colpoper Mourinho non èsicuro. L’arrivo dell’ex attaccante del Torino, secondo quanto riferito da Sky Sport, non è previsto nelle prossime ore. Felix si è allenato regolarmente a Trigoria e vanno definiti dettagli per la sua cessione che farebbe spazio nell’attacco della. L'articolo proviene da Calcio News 24.

