Belotti alla Roma, fortissimamente volle (Di giovedì 25 agosto 2022) Era auspicabile che accadesse. Doveva accadere. È accaduto. Gallo Belotti alla Roma non sarà più un appuntamento mancato . Sarà, tutt'al più, un appuntamento ritardato. Una pagina di quelle storie già ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 25 agosto 2022) Era auspicabile che accadesse. Doveva accadere. È accaduto. Gallonon sarà più un appuntamento mancato . Sarà, tutt'al più, un appuntamento ritardato. Una pagina di quelle storie già ...

DiMarzio : #Felix alla @USCremonese in chiusura (6M più 3M bonus), si sblocca #Belotti alla @OfficialASRoma ?#calciomercato @SkySport - angelomangiante : #Felix vicinissimo alla Cremonese. #Belotti ci siamo. Pronto per la #AsRoma. @SkySport - DiMarzio : . @OfficialASRoma, in chiusura la cessione di #Felix alla @USCremonese. Si sblocca l'arrivo in giallorosso di… - PagineRomaniste : #Felix alla #Cremonese libera #Belotti: il Gallo è già un idolo #ASRoma #Calciomercato #CorrieredellaSera - PagineRomaniste : Tra i 'no' di #Belotti anche quello alla #Lazio #ASRoma #Calciomercato #CorrieredellaSera -