Basilicata, "gas gratis a tutti i residenti". E' davvero così? Ecco cosa prevede la nuova legge (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago – E' una notizia che circola da qualche giorno e che di questi tempi, tra crisi energetica e rincari pazzeschi, appare inverosimile. Eppure, stando alla legge regionale annunciata dal presidente della Regione Vito Bardi. è tutto vero, in Basilicata i residenti non dovrebbero pagare il consumo di gas nei prossimi mesi. In Basilicata gas gratis per i residenti? Ecco cosa prevede la legge regionale La legge regionale "Misure regionali di compensazione ambientale per la transizione energetica ed il ripopolamento del territorio lucano", prevede quanto segue. "In applicazione del principio di efficientamento e di risparmio energetico, al fine di attenuare a livello regionale gli ...

