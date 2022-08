Barreca Cagliari | è UFFICIALE il ritorno in rossoblù dell’esterno

(Di giovedì 25 agosto 2022) Antonioè di nuovo un giocatore del. Il comunicatodel club sardo che conferma l’affare Antoniotorna aldopo sei anni, come confermato da una notadel club. IL COMUNICATO – «IlCalcio è lieto di annunciare l’ingaggio del calciatore Antonioche ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento a favore del Club sino al 30 giugno 2026. Classe 1995, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Torino, squadra della sua città natale. Ha esordito tra i professionisti con il Cittadella nell’agosto 2014, per poi arrivare alnella stagione successiva: nella sua prima esperienza in ...

Commenta per primo Dopo aver conquistato la Serie A con la maglia del Lecce, Antoniotorna in B per cercare un'altra promozione col. Ad annunciare l'acquisto dell'esterno è lo stesso club rossoblù, col quale ha firmato un contratto di tre anni: ' IlCalcio è ..., che per acconsentire alla rescissione ha rinunciato ad una parte del suo ingaggio, ora è libero di impegnarsi con il, club di serie B con cui è in trattativa. Il Monaco aveva fatto ...L’esterno ha rescisso il contratto con il Monaco e ha firmato un contratto con i rossoblù fino al 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento a favore del club sino al 30 giugno 2026. Classe 1995, è c ...CAGLIARI. Il Cagliari ha ufficializzato oggi l’arrivo del calciatore Antonio Barreca, che ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento a favore del club sino al 30 ...