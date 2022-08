Barcellona-Manchester City | amichevole spettacolo | finisce 3-3 | VIDEO

DioPorc38836030 : @giaco_iaco @TuttoMercatoWeb Infatti sembra che andrà al Manchester United e si dice che sia arrivata un offerta da… - GhostStory__ : @aannaaad ne anno appena aggiunta un’altra a barcellona, a manchester e in altre città magari almeno un’altra la mettono anche in italia - Andrea1994___ : @davide_luise @ChampionsLeague Manchester City Barcellona Marsiglia - Gio__Fischietti : @OdioSuning Bayern Monaco/Real Madrid Chelsea/Liverpool/Tottenham INTER Marsiglia Oppure: Bayern Monaco/Manchester… - SportPesa_IT : Oggi i sorteggi Champions. Vediamo le fasce cominciamo dalla prima e dalla seconda: Prima fascia: Real Madrid, Ei… -

L'allenatore delCity Guardiola ha parlato del possibile passaggio di Bernardo Silva alPep Guardiola, allenatore delCity, al termine dell'amichevole contro ilha parlato dell'interesse proprio dei blaugrana per Bernardo Silva. LE PAROLE - "Non sono ...L'attaccante gabonese ha deliziato il pubblico del Cam Nou con questo splendido tiro al volo contro ilCity. La partita di beneficenza, ...Champions League, oggi inizia la rincorsa alla Coppa dalle grandi orecchie, che in passato tante volte ha visto trionfare squadre italiane, ma che nel passato recente per i nostri club è ...BARCELLONA, 24 AGO - Barcellona e Manchester City hanno pareggiato 3-3, nell'amichevole disputata al Camp Nou per raccogliere fondi contro la Sla. L'uomo simbolo della serata è stato Juan Carlos Unzué ...