Barcellona | Braitwaite verso il Mallorca | ma serve la buonuscita

(Di giovedì 25 agosto 2022) Martin Braithwaite dovrebbe lasciare ilper il, ma chiede la risoluzione dai catalani di 5 milioni Martin Braithwaite è sempre più fuori dai piani del. I catalani stanno cercando una soluzione e sul danese c’è l’interesse del. La destinazione piace all’ex attaccante, che però deve risolvere il contratto con ile chiede 5 milioni per i due anni rimanenti di contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Martin Braithwaite dovrebbe lasciare ilper il Mallorca, ma chiede la risoluzione dai catalani di 5 milioni Martin Braithwaite è sempre più fuori dai piani del. I catalani stanno cercando una soluzione e sul danese c'è l'interesse del Mallorca. La destinazione piace all'ex attaccante, che però deve risolvere il contratto con il...Martin Braithwaite dovrebbe lasciare ilper il Mallorca, ma chiede la risoluzione dai catalani di 5 milioni Martin Braithwaite è sempre più fuori dai piani del. I catalani stanno cercando una soluzione e sul danese c'è l'interesse del Mallorca. La destinazione piace all'ex attaccante, che però deve risolvere il contratto con il...Martin Braithwaite dovrebbe lasciare il Barcellona per il Mallorca, ma chiede la risoluzione dai catalani di 5 milioni Martin Braithwaite è sempre più fuori dai piani del Barcellona. I catalani stanno ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...