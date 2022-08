Barbara d'Urso in lacrime per compagno di lavoro morto: lo sfogo (Di giovedì 25 agosto 2022) Mondo dello spettacolo in lutto per la morte di Enzo Garinei. L'attore si è spento giovedì 25 agosto 2022 a 96 anni. Classe 1926, ha iniziato a muovere i primi passi nella recitazione a solo 20 anni. Tra i primi film a cui ha preso parte vi sono Totò le Mokò. Ha continuato a lavorare con Antonio De Curtis e la sua carriera è stata costellata da oltre 70 film che gli hanno permesso di collaborare con registi come Mario Monicelli, Carlo Ludovico Bragaglia e tanti altri. Negli ultimi anni ha preso parte nel film Dottor Clown di Maurizio Nichetti, 100 metri dal Paradiso di Raffaele Verzillo e nel 2019 Appena un Minuto di Francesco Mandelli. Barbara d'Urso piange la morte di Enzo Garinei. La conduttrice ha pubblicato un lungo post sui social in cui non ha fatto mistero di essere molto dispiaciuta per l'improvvisa scomparsa del collega con il quale ha avuto ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 25 agosto 2022) Mondo dello spettacolo in lutto per la morte di Enzo Garinei. L'attore si è spento giovedì 25 agosto 2022 a 96 anni. Classe 1926, ha iniziato a muovere i primi passi nella recitazione a solo 20 anni. Tra i primi film a cui ha preso parte vi sono Totò le Mokò. Ha continuato a lavorare con Antonio De Curtis e la sua carriera è stata costellata da oltre 70 film che gli hanno permesso di collaborare con registi come Mario Monicelli, Carlo Ludovico Bragaglia e tanti altri. Negli ultimi anni ha preso parte nel film Dottor Clown di Maurizio Nichetti, 100 metri dal Paradiso di Raffaele Verzillo e nel 2019 Appena un Minuto di Francesco Mandelli.d'piange la morte di Enzo Garinei. La conduttrice ha pubblicato un lungo post sui social in cui non ha fatto mistero di essere molto dispiaciuta per l'improvvisa scomparsa del collega con il quale ha avuto ...

jonasbrowin : @hadesmoreau io ti dico barbara d'urso e demi lovato - fulvioabbate : @carlo_picone Non credo che Barbara d’Urso si esprimerebbe così. - Kadabra433 : @Anastasiabenci Tu hai detto che doveva vincere S perché sta lavorando in tv. S non vincerà mai un reality per la p… - namevra : @evphoria___ barbara d'urso ti capisco così real questa foto - luiggiseibello : luigi te lo chiedo con il cuore come barbara d’urso -