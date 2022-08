Balneazione | il 95% delle acque italiane va da buono a eccellente | il Mare nostrum vince la sfida

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 25 agosto 2022) “Si può fare!”. Questo l’urlo cult del film cult Frankestein JR. Bene, è proprio così: si può decisamente fare. O meglio, ce la possiamo fare. Ed è bene che lo ripetiamo. Perché, in tempi di pessimismo cosmico alimentato da continui disastri epocali, il vero pericolo è lo scoramento: credere che tutto sia inutile. Che ogni cosa agita dai noi piccoli singoli esseri umani non abbia senso, perché non in grado di modificare l’andamento generalecose. Ed invece non è così. Prendete la qualitàbalneabili, ad esempio. Ebbene negli ultimi anni, nel nostro Paese è andata continuamente migliorando. Va detto che, in questo caso, l’interesse ecologico va a braccetto con gli interessi economici dell’industria del turismo, che da noi non è poca cosa. E questo conta. La notizia Ma di certo la notizia fa ben sperare che ...