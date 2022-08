Badminton | Mondiale 2022 | tanti esclusi di lusso agli ottavi di finale

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 agosto 2022) Entra nel vivo ildicon glidiper quanto riguarda tutti i protagonisti presenti in quel di Tokyo. Non sono mancate le emozioni al Metropolitan Gymnasium, struttura scelta lo scorso anno per accogliere i Giochi Olimpici. Sono statigli eliminati diquest’oggi a partire da Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailandia), campioni del mondo in carica nel doppio misto che hanno dovuto alzare bandiera bianca con un netto 2 a 0 contro i tedeschi Mark Lamsfuß /Isabel Lohau (Germania). Delusione anche per Wang Zhiyi, cinese che da campione asiatica in carica ha dovuto cedere il passo alla connazionale con un netto 2 a 0. Risultato simile per Ratchanok Intanon (Indonesia), out nell’individuale femminile dopo aver ...