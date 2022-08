Avete mai visto Orietta Berti da giovane? Ecco com'era 50 anni fa (Di giovedì 25 agosto 2022) Orietta Berti è una delle cantanti e personaggi televisivi più amati d’Italia. Nonostante sia davvero poco attiva sui social, infatti, conta 207 mila follower su Instagram. Proprio sulla nota piattaforma, tuttavia, ultimamente ha pubblicato una sua sconvolgente foto da giovane L’usignolo di Cavriago non è solo molto celebre per la sua incantevole voce. Molto spesso, appare in Tv in veste di ospite o opinionista e, ogni volta, è stata sempre molto apprezzata. Fra pochi giorni, inoltre, inizierà anche un nuovo ed entusiasmante progetto. Sarà, infatti, fra le opinioniste della prossima edizione del Grande Fratello Vip prevista per questo 12 settembre. Ultimamente, poi, vi abbiamo anche raccontato di un interessante retroscena che la lega ad uno dei prossimi concorrenti, Giovanni Ciacci. Orietta ha ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 25 agosto 2022)è una delle cantanti e personaggi televisivi più amati d’Italia. Nonostante sia davvero poco attiva sui social, infatti, conta 207 mila follower su Instagram. Proprio sulla nota piattaforma, tuttavia, ultimamente ha pubblicato una sua sconvolgente foto daL’usignolo di Cavriago non è solo molto celebre per la sua incantevole voce. Molto spesso, appare in Tv in veste di ospite o opinionista e, ogni volta, è stata sempre molto apprezzata. Fra pochi giorni, inoltre, inizierà anche un nuovo ed entusiasmante progetto. Sarà, infatti, fra le opinioniste della prossima edizione del Grande Fratello Vip prevista per questo 12 settembre. Ultimamente, poi, vi abbiamo anche raccontato di un interessante retroscena che la lega ad uno dei prossimi concorrenti, GiovCiacci.ha ...

