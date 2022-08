Avatar torna al cinema dal 22 settembre: il nuovo trailer italiano del film di James Cameron (VIDEO) (Di giovedì 25 agosto 2022) Avatar, il capolavoro di James Cameron che nel 2009 ha vinto 3 premi Oscar, tornerà nelle sale italiane a partire dal 22 settembre 2022, anche in versione 4K. Il 22 settembre Avatar, l'epica avventura diretta da James Cameron e film di maggior successo di tutti i tempi vincitore del Premio Oscar nel 2009, tornerà al cinema: sono molte le sale italiane che proietteranno la pellicola, anche in una straordinaria versione 4K HDR. Il nuovo trailer celebra il ritorno nelle sale del film scritto e diretto dal regista premio Oscar e interpretato da Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Michelle Rodriguez e Sigourney Weaver. La pellicola è stata prodotta da ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 agosto 2022), il capolavoro diche nel 2009 ha vinto 3 premi Oscar, tornerà nelle sale italiane a partire dal 222022, anche in versione 4K. Il 22, l'epica avventura diretta dadi maggior successo di tutti i tempi vincitore del Premio Oscar nel 2009, tornerà al: sono molte le sale italiane che proietteranno la pellicola, anche in una straordinaria versione 4K HDR. Ilcelebra il ritorno nelle sale delscritto e diretto dal regista premio Oscar e interpretato da Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Michelle Rodriguez e Sigourney Weaver. La pellicola è stata prodotta da ...

