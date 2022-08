(Di giovedì 25 agosto 2022) Raffaeleha parlato molto di Khvichanel corso di Pressing Serie A. Il georgiano ha catalizzato l’attenzione di tanti addetti ai lavori, i quali hanno applaudito il grande affare del Napoli che lo ha acquistato per appena 10 milioni di euro. Un accostamento artistico lo fa: “Il nome di Kvara al contrario? Magari lo chiedete a Cruciani che è abituato a dirle al contrario. Un ragazzo venuto dal nulla e da un paese sconosciuto è arrivato e ha fatto il fenomeno. Lo chiamerei più Kvaravaggio che Kvaradona.un personaggiodi questo”. “Incarna il realismo drammatico di Caravaggio. Se dovessi trovare un assonanza con un quadro di Caravaggio direi il ragazzo morso dal ramarro perché va in ...

napolipiucom : Auriemma: 'Kvaratskhelia sembra uscito dalla penna di un pittore' #auriemma #CalcioNapoli #Kvaratskhelia #pittore… -

AreaNapoli.it

... LOBOTKA Stanislav, ZERBIN Alessio, ZIELINSKI Piotr Attaccanti :Khvicha, LOZANO Hirving, OSIMHEN Victor, OUNAS Adam, POLITANO Matteo. Simeone non convocato per Verona Raffaele......interessato per il pupillo nazionale- che poi ha diffuso il link della tv turca che trasmetteva il match in chiaro. Il volto noto del giornalismo sportivo partenopeo Raffaele... Auriemma e il paragone su Kvaratskhelia: 'Mi ricorda un famoso pittore' Raffaele Auriemma ha parlato molto di Khvicha Kvaratskhelia nel corso di Pressing Serie A. Il georgiano ha catalizzato l’attenzione di tanti addetti ai lavori, i quali hanno applaudito il grande ...Negli studi Mediaset il giornalista sportivo Raffaele Auriemma si è lasciato andare ad un commento sul georgiano, nuova stella del Napoli.