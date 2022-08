Aumento record del prezzo del gas: tocca i 317 euro. L’impatto sull’energia elettrica (Di giovedì 25 agosto 2022) Il prezzo del gas è ormai fuori controllo. Il livello record toccato in queste ore, 317 euro, è un numero pieno di conseguenze. Quando si guarda agli effetti sull’economia reale, sulle attività di tutti i giorni, si pensa immediatamente ai fornelli e ai riscaldamenti, a tutte le utenze che sono alimentate dal gas. Ma L’impatto più rilevante, in Italia, è quello che riguarda l’energia elettrica. Ecco perché le implicazioni dell’Aumento del prezzo del gas vanno molto oltre quelle che riguardano il consumo di gas. E rischiano di mettere in seria difficoltà le famiglie e di bloccare l’attività produttiva, con le imprese che per lavorare sono costrette a fronteggiare costi sempre più insostenibili. Gas alle stelle Il problema è che il gas è la fonte ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 agosto 2022) Ildel gas è ormai fuori controllo. Il livelloto in queste ore, 317, è un numero pieno di conseguenze. Quando si guarda agli effetti sull’economia reale, sulle attività di tutti i giorni, si pensa immediatamente ai fornelli e ai riscaldamenti, a tutte le utenze che sono alimentate dal gas. Mapiù rilevante, in Italia, è quello che riguarda l’energia. Ecco perché le implicazioni dell’deldel gas vanno molto oltre quelle che riguardano il consumo di gas. E rischiano di mettere in seria difficoltà le famiglie e di bloccare l’attività produttiva, con le imprese che per lavorare sono costrette a fronteggiare costi sempre più insostenibili. Gas alle stelle Il problema è che il gas è la fonte ...

morenafrutta : #Gas, nuovo record. #Calenda: 'Stop campagna elettorale' #Economia.L'impennata ha anche portato i #prezzi dell'ener… - Paolo18030138 : RT @BubaBubmar: sono di parte ma vedo una grande spinta per FdI. La Russa è stato lodato da un certo Martinelli per il suo lavoro come mini… - BubaBubmar : sono di parte ma vedo una grande spinta per FdI. La Russa è stato lodato da un certo Martinelli per il suo lavoro c… - NewUtopicGalaxy : @FratellidItalia Disoccupazione da record, debito pubblico di 2800 MILIARDI, precarietà, aumento di prezzo di quals… - telodogratis : Taiwan ha deciso un aumento record della spesa militare -