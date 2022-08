Auguri Claudia Schiffer | 52 anni sempre al top

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 25 agosto 2022)è uno dei volti più popolari degliNovanta. Appartiene alle Big Six, termine coniato per definire le modelle più famose di quel periodo. Insieme a lei, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Kate Moss, Cindy Crawford e Christy Turlington. La supermodella tedesca compie oggi, venticinque agosto 2022, cinquantadue, di cui quasi trenta trascorsi senza sosta in passerella.è stata il volto di tante copertine nel corso della sua sfolgorante carriera, proprio nel periodo d’oro del fashion system.e gli esordi Dagli inizi come “sosia” di Brigitte Bardot alle mostre fotografiche a lei dedicate, la vita dellava di pari passo con la storia della moda contemporanea. Non è un caso, infatti, che negli ...