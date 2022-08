Audi Avant, 40 anni di storia della station wagon dei Quattro Anelli (Di giovedì 25 agosto 2022) ... portava prestazioni, prestigio ed esclusività al limite di quanto tecnicamente ottenibile senza rinunciare alla fruibilità nell'utilizzo quotidiano. Caratteristiche condivise da due ulteriori pietre ... Leggi su motori.quotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) ... portava prestazioni, prestigio ed esclusività al limite di quanto tecnicamente ottenibile senza rinunciare alla fruibilità nell'utilizzo quotidiano. Caratteristiche condivise da due ulteriori pietre ...

NotessRenting : Altri costruttori parlano di graduale abbandono delle familiari, nel classico formato discendente dalle prime “giar… - casini_alberto : Se mia moglie non avesse vissuto in negazione del suo divenire saremmo andati a fare una vacanza da sogno con la mi… - accessoricarro1 : Pannellatura anteriore 80 Lim/Avant (B4) 91-96 - Motor1italia : ?? Attesa per la fine del 2022, sotto il cofano dovrebbe avere motori a quattro e a sei cilindri #audia4avant - periodismomotor : A subasta un raro Audi RS2 Avant con volante a la derecha ?? -